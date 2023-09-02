旅美波士頓紅襪隊台灣好手張育成小聯盟3A出賽，今天單場2打數敲出1支二壘打，但4局守備時與跑壘員相撞倒地傷退；紅襪隊終場以3比4吞敗。

美國職棒小聯盟賽事波士頓紅襪隊3A今天與巴爾的摩金鶯3A交手，紅襪隊張育成先發打2棒、守一壘，張育成1局下首打席吞下三振。

金鶯隊今天1局上靠著梅約（Coby Mayo）3分砲取得領先，紅襪隊3局下首名打者張育成敲出中外野方向二壘打開啟攻勢，達爾貝克（Bobby Dalbec）敲安送回張育成，紅襪將比數追至1比3落後。

但張育成4局上守備時，與跑者相撞倒地，在隊友攙扶下退場休息；今天總計2打數敲出1支安打，賽後打擊率3成23。

金鶯隊8局上靠著安打、保送、高飛犧牲打多添1分保險分，紅襪隊4到8局都沒有拿下分數，9局下靠著接連3支安打、滾地球追回2分，追分不及以3比4吞敗。（編輯：李亨山）1120902