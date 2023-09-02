由吳宗憲、陳漢典、LuLu共同主持的《綜藝大熱門》，曾榮獲金鐘獎肯定。最近有女網友透露，接到自稱是該節目經紀人私訊，詢問她對上節目有無興趣，要求傳全身照、三圍、身高體重等；對此，《綜藝大熱門》發文解釋，呼籲外界勿受騙。

一名女網友於Dcard發文表示，收到有個自稱《綜藝大熱門》經紀人私訊，告知她的顏值是節目想要的，詢問對上節目有無興趣，還開始問三圍、身高體重甚至要求傳全身照，讓她困惑地問：「不知道是真的還是詐騙？」

《綜藝大熱門》1日在臉書發聲明表示：「最近有不明人士打著節目名義邀約合作，但《綜藝大熱門》不會開頭就詢問你的身高體重或三圍！我們會說明主題內容及細節，進行通告邀約。」接著表示，如果有任何疑慮，歡迎私訊《綜藝大熱門》粉絲專頁確認，希望大家小心不要上當。

公告一出，主持人之一Lulu留言大呼：「太誇張了！」，其餘網友也紛紛回應：「詐騙集團真是什麼都有」、「太過分了吧！」、「打擊詐騙」，還有男網友開玩笑地說：「確實，大熱門從來都沒問過我三圍。」