高雄39歲陳姓女子8月31日晚間遭警攔查、當場測出酒精反應0.65毫克時，竟嗆「18萬給你！我家很有錢！」，警方準備把她帶回所內偵辦，她竟下跪喊「我錯了！」。警方事後發現，原來陳女5分鐘前才高速駕車撞倒一名機車騎士後逃逸，全案警詢後依公共危險、過失傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局員警8月31日晚間巡邏時，發現陳女駕車未開頭燈，一路鳴警笛要攔停她，但陳女仍一路行駛不予理會，最後員警趁她停等紅燈時上前盤查。

陳女搖下車窗辯稱「沒有聽到警笛」，但員警立刻就聞到車內飄出濃濃酒味，要求陳女配合初步酒測，陳女一吹，酒測器便狂閃，當場要求陳女下車。

「18萬給你！沒關係！我家很有錢！」陳女一下車便氣焰囂張，不願配合員警，員警無奈表示「不要再跟我講話了！」。

「那我跪下！」見警方態度強硬，陳女突然又示弱，坦承自己只喝了３杯酒。員警將陳女帶回派出所偵辦時，接獲民眾報案，表示分鐘前鼓山區明誠三路與民利街口發生一件肇事逃逸案件，一名19歲劉姓女騎士遭陳女開車擦撞、導致身體多處擦挫傷送醫診治，幸無生命危險。

熱心民眾隨後也把行車紀錄器畫面送至派出所，發現肇事者就是陳女。陳女辯稱當時車內音響開太大，不知道有擦撞機車，所以沒有下車處理，如造成對方損傷，願意賠償。

警方偵訊後，依公共危險、過失傷害等罪嫌，將陳女移送高雄地檢署偵辦。

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