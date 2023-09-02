雅萬高鐵是印尼總統佐科威（Joko Widodo）任內重大建設，也將成為他明年卸任後的政治遺產，備受關注。但前官員和學者都示警，印尼未來將無法逃避雅萬高鐵工程帶來的龐大債務，且可能讓印尼陷入中國的「債務陷阱」。

中國2015年取得雅萬高鐵工程後，中國中鐵等中資國營企業與印尼國營企業合組「印尼中國高鐵公司」（KCIC）負責興建計畫。起初，中國提出的預算為55億美元（約新台幣1688億元），後來增至60億美元卻仍不足，過去幾年因工程延宕及建材上漲等因素，成本嚴重超支。

● 成本大幅超支

關於雅萬高鐵成本超支數字，過去一段時間印尼與中國的說法始終不一致。中國稱成本超支9.82億美元，印尼則說超支14.9億美元。直至今年2月印尼才與中國達成超支12億美元的共識。

這筆超支費用經過兩國協議，印尼按股權比例承擔60%、中國則是40%，並由中國國家開發銀行提供5.6億美元貸款給印尼，以支付超支的12億美元中的部分費用，其餘則由「印尼中國高鐵公司」負責。

根據中國一開始的提案，建造雅萬高鐵的費用是由中國國家開發銀行（China Development Bank）貸款75%給印尼，還款期40年，寬限期10年，「印尼中國高鐵公司」籌措25%，且承諾不會用到印尼國家預算，也不會要求印尼政府提供擔保。

不過，因成本大幅超支，印尼現在必須投入國家預算以負擔超支費用。另外，中國政府也希望印尼官方提供貸款擔保。

專家指出，雅萬高鐵遇到如此窘境是因為當初預算估算過於樂觀，但因印尼已砸下龐大資源建造高鐵，且佐科威將其視為重要政績，因此不可能放棄建設。

印尼大學經濟學者菲特拉（Fithra Faisal Hastiadi）向中央社指出，他認為「若事先規劃好的話，就不會出現（超支）問題。若當初（雅萬高鐵）是與日本合作，就不會有這樣的情況」。

他舉例，由日本承攬的雅加達捷運工程，施工時程及成本預算都沒有出現類似問題，就算後來建造成本因疫情等無法抗拒原因超支，也是由日本自行吸收。

● 貸款利息談不攏

鑒於雅萬高鐵成本大幅超支，多名經濟學家和專家都提出警告表示，印尼可能陷入中國的「債務陷阱」。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）資深編輯科內利烏斯（Kornelius Purba）4月曾發表評論稱，「現在中國堅持要以高得離譜的利息，將超支成本改由印尼政府吸收，這是我們無法忽視的醜聞，也將成為佐科威留下的政治遺產之一」。

他在文中提到的利息是指超支的12億美元中，中國國家開發銀行提供印尼5.6億美元的貸款利息，經兩國協議，中國4月表示願意將利息從4%降至3.4%，但印尼希望能降至2%，遭中國拒絕。

對此，印尼前海洋事務統籌部長拉姆里（Rizal Ramli）批評，中國承攬雅萬高鐵造成許多問題，像是成本嚴重超支、通車時程延宕，所以就利息談判應該是由中國遷就印尼，結果卻不是這樣。

拉姆里向中央社表示，「佐科威必須為此負責，且該工程延宕及超支等問題，應該要被提至法院進行訴訟」。

菲特拉則坦承，印尼在與中國談判上的確沒籌碼，他說：「當我們就成本預算進行談判時，中國肯定會說：『要嘛你就接受，要嘛你不（繼續）做的話，我們就離開』，但印尼已花很多錢，若不完成將造成極大浪費。」

● 擔憂「債務陷阱」

自雅萬高鐵開始興建後，印尼可能落入中國「債務陷阱」的討論就不斷出現在印尼媒體版面，也常成為電視新聞節目討論議題。

菲特拉指出，對貸款和投資的依賴的確可能會使人們擔心受援助的國家，特別是經濟較弱的國家，管理與「一帶一路」倡議相關計畫貸款及償還的能力。「這可能會使國家陷入債務循環，損害經濟穩定和主權」。

不過，大部分學者認為，印尼暫時還不會陷入中國的「債務陷阱」。印尼官員曾多次強調，印尼政府在支付貸款方面不會有任何問題，因為國家稅收正在成長。

菲特拉向中央社指出，貸款就像把雙刃劍，會否導致國家陷入困境，取決於是否適當使用，若使用得宜會有很大幫助，因為印尼也需要很多基礎建設。

不過他也提醒：「若不注意，則可能成為債務陷阱」，據他觀察，目前印尼尚未陷入如斯里蘭卡等其他國家無法償還中國貸款的窘境。

「雅加達郵報」資深編輯科內利烏斯文指出，印尼距離面臨「債務陷阱」的情況還很遠，因為它有很強的還款能力。但他也提醒，若未能從中汲取教訓，印尼將面臨令人擔憂的局面，但平心而論，中國作為全球大型基礎設施計畫的貸款方，其聲譽也將受到影響。

菲特拉也提出類似看法，他認為短期而言這是印尼的損失，因為「印尼對中國已沒有談判籌碼，（雅萬高鐵）工程即將完工，印尼必須不惜一切代價完成雅萬高鐵」；但長期看來，中國的投資出現成本超支等重大問題，也讓其他大國看到機會而投資印尼。

他說：「這對印尼可能有益，因為能夠吸引其他投資者。」

● 對中國的負面觀感

印尼大學國際關係教授艾薇（Evi Fitriani）並不傾向使用「債務陷阱」一詞，她認為稱貸款為「陷阱」有抹黑中國的意味，因為許多國家在各國的投資案也會提供貸款，因此稱之為「陷阱」是歧視中國及印尼政府。

她向中央社說：「是否真的有『陷阱』，必須將其貸款利率及債務數字與其他國際金融機構做比較，若存在明顯對印尼不利的商業行為才真的是『陷阱』，但目前仍沒有實質證據。」

不過艾薇也坦承，中國承攬的雅萬高鐵的確為印尼政府帶來財政負擔，但關於成本超支及貸款問題，印尼政府傾向不進行過多談論，「因為他們藉由保持低調，人們就不會去關注它」。

然而，雖然印尼政府淡化雅萬高鐵的諸多問題，但這項建設已經影響印尼人對中國的觀感。

艾薇說，人們會懷疑「我們真的可以信任中國嗎？」因為有些基礎設施建設在中國能成功，但在印尼卻沒想像中順利，「這肯定會影響中國在印尼人眼中的形象」。

新加坡智庫「東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）2月公布報告指出，有超過3成印尼人對中國崛起持負面看法，調查顯示，34.1%受訪者認為中國對印尼的影響是負面的，27.1%的人認為有正面影響。

參與該研究的資深訪問學者許耀峰說，隨著中國躍上全球經濟強國地位，印尼民眾傾向對中國抱持懷疑態度。

隨著雅萬高鐵將完工通車，官員、專家及學者都疾呼，印尼政府未來與中國合作各項計畫時，必須仔細評估風險。

「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）多次提醒各國在接受中國援助時必須注意風險，並稱「沒有無附加條件的投資，投資總是有條件的，有捨才有得。政府必須非常清楚地進行風險評估」。