台中警成功將兩名車手逮捕歸案。（照片 / 台中市警第四分局提供）

（影片 / 台中市警第四分局提供）

南屯一名蔡姓老翁誤入詐團的投資群組，因期間獲利不斷，後陸續投入近105萬元資金。待出金結算時，蔡翁被要求須再付50萬元手續費，他察覺異樣，隨即報警處理。警方接獲報案，依蔡翁與車手約定時間、地點佈署警力，並攜所內警犬Lucky前往埋伏，當2名車手出現，Lucky立刻衝上前擋住去路狂吠，嚇得陳姓、謝姓少年車手呆在現場求饒，立下大功。

根據警方調查，南屯一名7旬蔡姓老翁誤入「阿土伯投資群組」，期許透過投資股票迅速累積資產。蔡翁因不熟悉網路證券交易相關程序，後經投資群專員介紹，雙方一致達成面交付現，並由專人代為操作股票的共識。

起初，蔡翁見不斷獲利，於是持續加碼前後投入近105萬元資金。直至後期出金結算時，對方要求須再支付50萬元手續費，引起老翁懷疑，於是親赴警所諮詢求證。蔡翁方才驚覺，自己竟落入詐騙集團一手策劃的吸金騙局。

台中警第四分局接獲報案，依照詐團與老翁約定時間、地點，事先佈署警力伺機而動。陳姓（17歲）、謝姓（19歲）兩名少年現身取款，警方兵分二路，最終以辣椒水制伏。兩名嫌犯被壓地制伏後，原還在亂動企圖反抗，所長邱量虔攜警犬Lucky見狀，立即對犯嫌吠叫在旁警戒，嫌犯也被Lucky的強大氣場所震懾，再不敢亂動，連連求饒。

據悉，警犬Lucky訓練有素，平日圈養於所內，偶遇緊急狀況，將迅速跳上車支援。Lucky此次協助警方成功緝獲車手，實戰經驗值再次得到提升。