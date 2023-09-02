盜用名人資訊的假投資詐騙事件層出，住在台中南屯區的70多歲蔡姓老翁，就因深信名人光環加持，日前誤加入「阿土伯投資群組」，並委託專人協助操作股票，卻在要出金了結時遭對方要求支付50萬手續費，所幸蔡男心生懷疑並向警方諮詢，免於繼續被騙，還與警方合作逮獲陳姓、謝姓車手。

警方指出，蔡姓老人對名人光環加持的投資方式深信不疑，也希望透過投資股票累積資產，日前加入詐騙投資群組後，因不熟悉證券交易操作程序，便委託群內的專員協助，蔡男則以面交方式付錢給該專員，他一開始看到帳面上持續獲利，感到相當開心，陸續投入了105萬元。

但在蔡男決定要出金了結時，對方竟要求他再支付50萬元手續費，老翁心覺有異，便告訴家人並向警方諮詢。警方指出，接獲蔡男資訊後即組成專案小組，利用雙方約定時間，發現現身要取款的17歲陳姓、19歲謝姓車手，立即趨前逮捕，2人雖四處逃竄、企圖反抗，仍被警方兵分二路、以辣椒水制服。