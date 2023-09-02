農業部砸近5.7億元補貼進口蛋，在去年9月成立、資本額僅50萬元的公司「超思」，引發爭議，不過負責人秦語喬昨(1日)否認有拿政府補助款，強調是為了幫政府解決雞蛋荒才成立「超思」，從巴西進口雞蛋，至今還不清楚是否有賺錢。媒體人黃暐瀚昨在政論節目中提出媒體報導並質疑，「那之前有去日本進口雞蛋的經驗，那這個公司為什麼是去年9月才成立，那先前又是哪一家公司?」

黃暐瀚昨在節目《關鍵時刻》中談到，超思一家就佔了8千多萬顆蛋，來源國是巴西，公司登記在高雄岡山，是一家民宅，成立時間是去年9月，負責人也出來喊冤說「台灣缺蛋我去幫忙買，這樣子我錯了嗎?也沒有拿補助」；但他說，農業部找到很多公司到全世界買蛋，其中超思買最多，其公司是在去年9月成立，資本額只有50萬，「有看過其他公司這樣嗎?但也不是說他違法」。

不過，黃暐瀚在節目透過媒體報導指出，該公司負責人說去年就有進口日本雞蛋經驗，但他質疑「那之前有去日本進口雞蛋的經驗，那這個公司為什麼是去年9月才成立？那先前又是哪一家公司？所以重點在這裡，這家超思確實超越大家的想像，資本額低但做大生意」。

黃暐瀚談到，但是真的資本額只有50萬的公司，能買這麼多雞蛋，確實不但是不常見，根本沒看過，台灣蛋商有很多家，其他蛋商會怎麼想這件事情?

根據《中國時報》今(2日)報導，秦語喬強調，根本沒有拿到政府補助，主要是她有進口日本蛋經驗，也有管道接觸到農業大國巴西，當時台灣嚴重缺蛋，為了幫忙政府解決缺蛋問題，才成立超思公司從巴西進口雞蛋，而外界誤解超思公司是臨時成立，事實上台灣蛋荒時候，政府尋找許多貿易商協助找蛋，她們也接獲通知，她因有管道接觸農業大國巴西，基於想幫忙政府解決蛋荒問題，所以去年9月成立超思公司。

然而針對媒體報導6成進口蛋來自超思公司一事，農業部昨發布新聞稿強調，中央畜產會資料顯示，該會委託超思公司進口的是巴西雞蛋，今年1到7月進口共8814萬顆巴西雞蛋，占進口雞蛋比例為59.2%，這是因為巴西是國際上重要的雞蛋進口來源，該國家禽產業龐大且出口許多國家，包含日本、新加坡及中東，被視為可穩定供應雞蛋的來源國。另外，農業部31日也說明，專案進口雞蛋不是補助給特定進口貿易代理商，而是吸收進口蛋到岸價格與國內產地價差額、關稅等費用，全民為最大得利者。