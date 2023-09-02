新竹市政府近期積極推動「老幼共好」政策，為鼓勵長者及身障朋友多運動，擴增敬老卡與身障者的愛心卡（兩者簡稱社福卡）服務範圍，今年新增國民運動中心的場地租借服務及搭乘火車有專用通道，長輩搭台鐵不再人擠人了。

市長高虹安表示，市府積極落實十大施政策略，上任以來推動老幼共好相關措施，將持續推動新竹市各項福利政策，照顧每位市民，逐步打造市府關心、老人暖心、家長放心、小孩開心、企業有信心的「5心幸福城市」。

她說，市府照顧長輩及身障朋友不遺餘力，推動社福卡的多元使用，讓長輩及身障朋友都能充分使用社福卡的便利，除了可以搭乘公車客運、敬老愛心計程車及使用國民運動中心與公立游泳池，今年更陸續新增新竹市國民運動中心的場地租借服務及搭乘火車有專用通道，無須另行購票直接扣點使用。

社會處長黃佳婷指出，預計未來在今年底前也將開放敬老卡可使用於農會消費及搭乘國道客運，市府用心讓社福卡升級更便利，並鼓勵長輩與身障朋友多走出戶外、多運動，擁有更健康生活品質。

民眾孔女士表示，因為自己和丈夫現在都退休了，可以在閒暇之餘，利用社福卡到住家附近的運動中心運動，夫妻倆還可以一起搭火車到外地出遊，讓他們生活多了許多休閒活動，覺得真的很方便。

連先生則是經常搭乘台鐵外出的身障者，他表示，每隔一段時間必須至外縣市醫療院所復健，除了至醫院復健外，還經常到外縣市找朋友，長期下來累積了一筆可觀的交通費，自從新竹市可使用社福點數補助搭乘台鐵，在擁擠的車站不用人擠人排隊買愛心票，可直接持卡走專用通道，真的很方便。

社會處人員也提醒，社福卡每月補助600點，若長輩或身障朋友需要查詢社福卡的點數，可至竹市各區區公所查詢，或去電並提供悠遊卡卡號等資料，由專人查詢；另外民眾也可上悠遊卡公司網站查詢，相關事項請洽詢社會處社會救助與老人福利科，電話03-5352653或身心障礙福利科，電話03-5351560。