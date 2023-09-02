今天，在2023年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上，中共總書記習近平視訊致辭表示，將打造更加開放包容的發展環境。擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，積極開展服務貿易和投資負面清單談判，擴大電信、旅遊、法律、職業考試等服務領域對外開放，在國家服務業擴大開放綜合示範區以及有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港，率先對接國際高標準經貿規則。放寬服務業市場準入，有序推進跨境服務貿易開放進程，提升服務貿易標準化水平，穩步擴大制度型開放。