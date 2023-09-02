腰痛的原因眾多，一般人會直接想到骨骼或肌肉受傷，但泌尿科醫師表示，腰痛也常與泌尿系統有關，例如當腎功能受損時，因腎臟無法排除體內毒素，會導致腰部不適，這時會出現水腫、尿量變化等症狀。因此，民眾腰痛時，也要小心可能是泌尿系統引發的腰痛，應儘速就醫診斷。

台北慈濟醫院泌尿科醫師戴定恩在其臉書表示，腰痛是一種常見的不適症狀，許多人腰痛時多會第一時間想到求診骨科、神經外科、復健科，事實上，腰痛有時可能與泌尿系統的問題有關，包括4個泌尿系統也會引發腰痛問題。

1. 腎結石：腎結石是形成於腎臟內的結晶物，可能堵塞輸尿管，引發劇烈腰痛，稱為腎絞痛。這種疼痛通常在腰部或腹部開始，可能向下輻射至鼠蹊部和下腹部。如果腰痛的同時出現血尿的狀況，就代表可能有腎結石。

2. 膀胱感染：膀胱感染可能導致尿道和膀胱內發炎，不只會導致頻尿、尿急和尿尿時的疼痛，也可能因為刺激膀胱內壁，進而引起腰痛。

3. 腎功能異常 ：腎臟在正常情況下，能夠過濾血液中的廢物和毒素，但當腎功能受損時，就無法有效排除毒素，進而累積在體內，而導致腰部不適。這類腰痛通常還有水腫、尿量變化等症狀。

4. 尿路結構問題 ：包括尿道、輸尿管、膀胱等部位的構造異常或阻塞，亦即輸尿管狹窄、尿道阻塞等。這些異常可能導致尿液不正常流動，進而引起腎臟和腰部的不適和疼痛。這類腰痛則通常還有血尿、尿液混濁、頻尿和尿急等症狀。