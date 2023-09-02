一名網友分享，好市多熟食新品「海鮮卷」被許多人嫌棄到不行，但他試吃發現很好吃，海鮮卷外皮酥脆，內餡很像熟食招牌「蛤蜊濃湯」，而且他邊吃邊算發現一份海鮮卷99元，裡面足足有9顆蝦仁，還有蛤蜊和蟹肉棒，其實很划算，只是有點太鹹，但沒有評論說得那麼糟，引起網友討論。

一名網友近日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文分享，最近去好市多買了傳說中負評滿滿的熟食新品「海鮮卷」，結果發現沒有大家說得那麼糟糕，拿到以後熱熱吃，一口咬下外皮很酥，內餡很像是蛤蜊湯，蛤蜊肉和蝦仁也都給的蠻大方，一份吃下來共吃到了9顆蝦仁。

原PO表示，整體來說不會太差，但整個吃完的確有些太鹹了，大概像是連續吃了好幾片起司的感覺。另外有人吐槽說整份海鮮卷很油膩，他個人完全不這麼覺得，因為內餡真的超像是好市多招牌的蛤蜊湯，當然如果本身就不愛濃湯的話，可能就會討厭海鮮卷。

貼文引起網友討論，「之前還買到過蝦仁至少15隻以上，但吃到後面有點小膩，但整體來說CP值算不錯」、「之前雞肉卷剛被淘汰的時候，看到很多人嫌海鮮卷油膩不好吃，實測以後發現根本不是」、「現在好市多CP最高就海鮮卷了吧？」

不過也有網友指出，原PO應該是人品大爆發（網路用語：特別走運），他曾經買過裡面只要4到5隻蝦而已，沒有不好吃，但也沒有覺得CP值超高。