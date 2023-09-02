女星徐嬌反串飾演電影《長江七號》男主角「小迪」爆紅，如今女大十八變，已經長成嬌滴滴的甜美少女，經常透過社群分享生活日常的她，日前曬出沒有套用濾鏡的影片，素顏模樣曝光引起網友熱議。

徐嬌在微博曬出一段幾秒的影片，只見她不斷對著鏡頭擠眉弄眼，展露出私下活潑俏皮的一面，還不忘送上一抹甜美微笑，頓時融化不少粉絲的心，仔細一看，她並沒有套用任何濾鏡，大方展露出素顏的模樣，膚質看上去相當細緻光滑，搭配紅潤的雙頰，真實狀態維持的相當好，忍不住讓人多看兩眼。

徐嬌大方露出素顏模樣。（圖／徐嬌微博）

此外，徐嬌不忘詢問所有人：「猜猜我在哪」，試圖與與粉絲進行互動，立刻有眼尖粉絲從發布的IP位置，立刻猜出她人正在馬來西亞，而其中一張照片是「榴槤娃娃機」，立刻引起大批粉絲留言：「榴槤機，嬌嬌有去夾嗎」、「榴槤娃娃機！好新奇！老婆抓一個看看」，對於有粉絲詢問：「榴槤這麼重真的能夾上來嗎」，她則回覆：「起碼十個幣是不能的」。

徐嬌先前分享看牙醫的無濾鏡自拍照，臉上清楚看見部分毛孔及雀斑，慘遭網友嘲諷：「毛孔像天坑」，對此，她大方回應：「我喜歡我的斑」，此外，她分享比基尼照時，也慘遭批評：「真的沒什麼美感」，當時她則表示：「很喜歡自己的身體」，高EQ回應讓大批網友狂讚。