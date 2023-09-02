針對太魯閣事故廂中竟然還有18片遺骸，國民黨立法院黨團總召曾銘宗2日在記者會中痛批行政院長陳建仁與交通部長王國材，並要求他們出面道歉、下台。（姚志平攝）

因應國內缺蛋農業部大舉進口雞蛋，卻發現進口雞蛋貿易商之一的超思公司，是1人公司，僅有代表人秦語喬，且資本額僅50萬元，進口8814萬顆雞蛋，國民黨立院黨團今開記者會批評，農業部一直說沒有圖利廠商，但資本額50萬的公司，秦語喬只出資1千元就當董事長，這家公司就是人頭公司，呼籲行政院長陳建仁講清楚、說明白。

國民黨立委林為洲表示，到底誰在發國難財，農業部一直說沒有圖利廠商，但專案進口就是委託特定廠商進口；國民黨立委李德維指出，這次進口雞蛋來源包含菲律賓、泰國一直遠到巴西，而超思從巴西進口蛋，也是距離台灣最遠的地方，農業部怎麼會想說這樣的方法，還大言不慚說要提告。

李德維還說，超思成立的時間是去年資本額僅50萬，而政府大力輔導的單位台農發資本額為10億，也只從泰國和菲律賓進口3144萬顆蛋，是超思的3分之1而已，那我們的效率未免也太差。

李德維表示，農業部不要急著想要提告，農業部自己的單位，在台灣有難比起去年成立才成立的超思還差，你們在做什麼，拿政府這麼多經費，成為高官地下單位，農業部必須把資料攤在陽光底下讓國人檢視。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，超思的負責人和董事長為秦語喬，資本額50萬元，她卻只出資1千元，這家公司就是人頭公司，這次進口8814萬顆雞蛋，一顆1元就好，也要8814萬，請問這錢誰代為墊付，到底是誰的人頭公司？獲利多少？政府補貼還補貼他們1億7500萬元，錢去哪了，請陳建仁講清楚說明白。