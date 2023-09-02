Redmi 12 5G擁有6.79吋90Hz FHD+ DotDisplay螢幕，螢幕解析度為2460x1080，搭載Snapdragon 4 Gen 2行動平台，以4奈米工藝製程打造，擁有2個性能核心和6個效率核心，時脈分別高達2.2GHz和2.0GHz，超出上一代11.80%的效能1，進行多工切換與處理更為高效，聯手LPDDR4X記憶體與UFS 2.2儲存介面，大幅提升遊戲載入、應用程式啟動和圖片載入速度。此外，Redmi 12 5G支援高達1TB記憶卡以擴展儲存空間。

照相部分，Redmi 12 5G配備5000萬像素AI雙鏡頭，以高解析度主鏡頭精彩捕捉每個細節，拍攝人像時，可利用200萬像素景深鏡頭，為人像提供自然散景，突顯主角。

Redmi 12 5G擁有天空藍、極地銀與午夜黑三種顏色，提供4GB+128GB、8GB+128GB與8GB+256GB三種儲存空間4供選擇。