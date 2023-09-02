今天，在2023年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上，中共總書記習近平視訊致辭表示，將強化創新驅動的發展路徑。加快培育服務貿易數位化新動能，推動數據基礎制度先行先試改革，促進數字貿易改革創新發展。建設全國溫室氣體自願減排交易市場，支持服務業在綠色發展中發揮更大作用。推動服務貿易與現代服務業、高端製造業、現代農業融合發展，釋放更多創新活力。

習近平指出，將共享中國式現代化建設成果。著力擴大國內需求，加快建設強大國內市場，主動擴大優質服務進口，鼓勵擴大知識密集型服務出口，以中國大市場機遇為世界提供新的發展動力，以高質量發展為全球提供更多更好的中國服務，增強世界人民的獲得感。

習近平最後強調，世界經濟開放則興，封閉則衰。讓我們共同維護來之不易的自由貿易和多邊貿易體制，共同分享全球服務貿易發展的歷史機遇，為開創世界更加美好繁榮的未來共同努力。

2023年中國國際服務貿易交易會9月2日至6日在北京舉行，主題為「開放引領發展，合作共贏未來」。