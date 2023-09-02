海葵颱風步步進逼，各縣市政府嚴陣以待，桃園市昨緊急公告因應颱風周末活動紛紛延期或停辦，農業局今赴市場視察菜價，目前菜價持平穩定，經分析應是中元節剛過，民眾採買需求較低，不過後續會繼續觀察，冷藏蔬菜也待命中，隨時可釋出穩定菜價。

農業局輔導科長洪彩燕指出，8月30日中元節後有2天休市日，今天為休市後第1天開市，今早有到批發市場視察交易狀況及菜價波動，菜價維持穩定持平。初步分析為中元節時民眾已有大量採購物資，為此今天消費力不高，加上前2天休市，中南部有穩定供貨，農產品數量充足。

洪彩燕說明，菜價多數會在颱風過後1至2周才會出現波動，桃園自2020年起推出冷藏蔬菜滾動式倉儲計畫，委由桃園果菜市場公司執行，儲存各季節的時令蔬果，如有天然災害發生，致使蔬菜價格波動過大，將適時調節釋出，以穩定物價。

洪彩燕表示，颱風季節每月約儲存95公噸蔬菜，可隨時釋出穩定菜價，這次儲存的蔬果種類，包括有高麗菜、空心菜、大白菜、白蘿蔔及橄欖等，請民眾放心不需要囤菜。

洪彩燕也提及，桃園市冷藏蔬菜滾動式倉儲計畫推出近3年以來，曾釋出過1次冷藏蔬菜來穩定菜價，2021年10日中旬圓規颱風侵台，帶來大量豪雨，造成短期菜價波動劇烈，經評估討論後，於當月14日釋出900公斤高麗菜於批發市場進行拍賣。