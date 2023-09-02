宣布參選2024總統的鴻海創辦人郭台銘，為搶救少子化，1日拋出「生一個孩子，我讓你多養一隻寵物」的構想，意外引發熱烈討論；民進黨立委吳思瑤大酸，「是買一送一嗎？把寵物拿來當贈品？」民進黨立委許智傑則表示，這真是標準的「竹竿逗菜刀」，這樣的論述完全不把生命當一回事，對小孩跟毛小孩都相當不尊重。

吳思瑤表示，她絕對支持鼓勵認領養、解決流浪動物問題，但把生命拿來作為交換、對價、把毛小孩拿來作為生小孩的附屬品，她無法理解，也難以支持；鼓勵生養育兒，應當由減輕負擔開始。

吳思瑤說，在照顧新生兒的身心壓力外，再強制飼養寵物，是添負擔還是給福利？身為三貓一狗的媽，她非常了解照顧寵物所花費的心力財力，實在也不少於照顧孩子，如果不是有充分的條件或是完整的準備，這種「1＋1」，非誠勿試，郭董的政策，完全神邏輯，首富的腦子果然跟我們都不一樣！

民進黨立委蘇巧慧2日批評，政策討論應該提出實際可為、國家資源能夠支應的方向，「而不是譁眾取寵，為了衝民調而喊出荒謬至極的口號。」國民黨立委曾銘宗表示，每個人都可以提出政見，我們尊重，相信各界也會檢視。