俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長波瑞索夫（Yuri Borisov）今天說，俄國已部署先進的薩爾馬特（Sarmat）洲際彈道飛彈。俄國總統蒲亭曾說這武器能讓敵人「三思」。

多間俄國媒體報導，波瑞索夫稱俄國已將薩爾馬特洲際彈道飛彈投入戰備任務。但報導沒提及更多細節。

蒲亭（Vladimir Putin）在2018年時宣稱俄國正研發數款先進武器，薩爾馬特飛彈是其中之一。由陸基發射井發射的薩爾馬特飛彈能攜帶多個核彈頭，將取代R-36「沃耶沃達」（Voevoda,北約代號SS-18）洲際彈道飛彈。

美聯社與美國有線電視新聞網（CNN）指出，R-36在北大西洋公約組織（NATO）內部有「撒旦」（Satan）的暱稱，薩爾馬特作為取代R-36的武器，被西方國家暱稱為「撒旦2號」（Satan II）。

據報薩爾馬特飛彈發射之初的舉升階段不長，因此監控系統沒有太多時間可追蹤。

俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭約兩個月後，蒲亭說薩爾馬特能將多個核彈頭送到美國本土，將「可靠地確保俄羅斯安全不受外部威脅，並讓那些用尋釁攻擊性言論想威脅我國的人三思」。

西方國家一些分析師此前告訴CNN，薩爾馬特對美國及盟國構成的威脅「極低」，蒲亭高調測試這款武器，可能只是想掩飾俄軍在烏克蘭戰場上的挫敗。

根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）「飛彈防禦計畫」（Missile Defense Project）資料，薩爾馬特可攜帶10枚以上的核彈頭，射程遠達1萬8000公里。

「紐約時報」引述大西洋理事會（Atlantic Council）專研與俄中戰略競爭學者兼喬治城大學教授

奎尼克（Matthew Kroenig）指出，薩爾馬特代表俄國核武現代化的成果，反觀美國的核武現代化才剛起步。

奎尼克說美國目前仰賴的義勇兵（Minuteman）型洲際飛彈，前次升級已是1970年代的事；相較薩爾馬特能攜帶多達10枚核彈頭，義勇兵只能搭載3枚。

紐時認為值得關注者在於俄方宣稱薩爾馬特能躲過美國準備研發的飛彈防衛系統。薩爾馬特在大氣層外時就能釋出多個重返載具，每具都能搭載一枚核彈頭，重返地球後直奔目標，且載具還能在極高速度下變軌機動飛行，幾乎無法攔截。