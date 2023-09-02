玉山銀行福岡分行於9月1日舉行開業慶祝酒會，福岡縣副知事生嶋亮介、福岡市市長高島宗一郎、九州經濟連合會會長倉富純男、福岡商工會議所會長谷川浩道、台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊及友台的眾議員等多位貴賓熱情參與，在玉山合唱團的歌聲下，共同歡慶玉山銀行日本福岡分行開業。

玉山金控董事長黃男州表示，玉山是第一家在九州設立分行的台資銀行，福岡分行座落於福岡金融區的核心地標「Tenjin Business Center (天神商業中心)」大樓，未來將拓展當地供應鏈布局，掌握再生能源商機及在地特色業務，促進日本和台灣企業相互投資與交流。玉山也將積極與日本區域銀行合作，運用玉山在台灣及海外等10個國家地區、31個海外據點，協助日本中小企業往海外發展。

福岡市市長高島宗一郎表示，為了要讓福岡市能夠更加成長茁壯，3年前啟動了Team Fukuoka計畫，我們非常歡迎玉山銀行在福岡設點，不只帶來新的活力，也是強化福岡國際金融機能的一項重點指標。福岡市政府預計今年10月份前往台北舉辦活動，讓台灣的大家了解到福岡的魅力與商業的機會，也期望玉山成為企業前進福岡的推手，讓日台的交流更進一步。

台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊表示，玉山是台灣最好的銀行之一，金融業可以促進很多產業發展，這次很高興玉山銀行來到九州開設福岡分行，可以提供企業很多很好的服務。九州佔日本半導體四成六產值，半導體帶動當地高科技、汽車產業發展，相信未來，玉山銀行可以促進更多日本和台灣投資、貿易的連結，讓九州跟台灣更好。