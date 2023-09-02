受颱風影響，台東往返綠島、蘭嶼船班停航，百餘名遊客滯留蘭嶼今天上午焦急的到蘭嶼機場等待班機返回台東。航空公司表示，今天上午已有2班疏運蘭嶼遊客返回台東，目前航班維持正常，將視情況加開班次。

颱風海葵逼近，往返蘭嶼、綠島客輪從昨天下午2時45分過後停駛，今天上午約百名遊客擠滿蘭嶼機場排隊購買機票。德安航空人員表示，今天上午台東往返蘭嶼班機正常，計有往返8班，每班可載19人，上午截至10時已有2班疏運蘭嶼遊客返回台東，目前航班維持正常，但會視情況加班。

台東縣政府昨天晚上10時公告台東縣內各港口（泊、區）、（岸際高潮線起向臨陸側100公尺內，住宅區及海堤線內除外（列入管制區，禁止船筏出海作業（除救難船外），並立即強制各港口大陸船員暫置漁船進港避風及船員上岸安置。今天上午停泊在台東富岡港和蘭嶼港口的客輪緊急開往富岡港躲避風浪。