大陸北京市一名60多歲的老翁透過網路認識一位33歲的女網友，兩人相談甚歡沒多久就在一起了，某天老翁和女網友約好在合肥市見面吃飯，女網友趁機用美人計說服老翁下載一款期貸App，並投資800萬人民幣（約台幣3512萬），結果老翁回北京的路上突然身體不適，搶救後仍死亡，女兒處理後事的時候想起老爸曾說「若我不在了，就打開電腦！」結果發現爸爸遭詐騙了，立刻報警處理。

綜合陸媒報導，大陸一名60多歲的老翁透過網路認識一位33歲的胡姓女網友，兩人聊天聊得很愉快，很快就發展成了情侶關係，2022年兩人約好在合肥市見面，吃飯過程中女網友強力推薦老翁下載一款期貸App投資，而老翁沉浸在愛河中，就這樣聽信了女網友的饞言，投資了800萬人民幣（約台幣3512萬），但這其實都是一場騙局。

老翁與女網友見面後獨自搭車回北京，但在路上卻因突然身體不適昏倒，被送到醫院搶救不治。老翁女兒在處理後事時，突然想起爸爸生前曾說「若我不在了，就打開電腦！」因此趕緊翻出爸爸的電腦查看，意外發現爸爸遭詐騙了，立刻報警處理。

警方很快就逮捕了4名嫌犯，其中也包括胡姓女網友。不過胡女在接受審判的時候，仍然堅稱她不過就是和老翁吃飯而已，沒有騙人，卻遭到法官詢問「只是吃個飯，妳就能掙170萬人民幣（約台幣746萬）？」讓胡姓女網友當場無話可說。

目前整起案件還沒有結果，但4名嫌犯的財產已被凍結，因為從老翁那邊拿到800萬人民幣（約台幣3512萬）以後，他們立刻就將300萬人民幣（約台幣1137萬）揮霍殆盡，只剩下的500萬（約台幣2195萬）讓老翁的家人們看了咬牙切齒。