強颱風海葵正逐漸逼近日本沖繩地區，其中沖繩先島諸島（宮古島、八重山群島等）將首當其衝。截至目前為止，已有至少49個航班取消，影響近3千人。此外，連結石垣島與周邊離島的170船班也因颱風影響而取消。當局呼籲民眾，若非必要應避免外出。

綜合日媒報導，今年第11號颱風「海葵」來勢洶洶，達到日本的「強烈颱風」基準，預計將為沖繩帶來狂風暴雨，最大風速達每秒30至40公尺，最大瞬間風速40至60公尺，可能造成建築物損壞、電線桿倒塌。當局呼籲民眾在颱風期間避免非必要的外出，並遠離室內窗戶。

根據日本氣象廳資料，截至2日上午9時，海葵在宮古島以南海域，以每小時15公里速度朝西移動，預計強度將保持不變，並在明（3）日接近沖繩先島諸島。屆時恐將下起警報級大雨，並可能引發土石流、淹水與河川氾濫。預測顯示，截至3日上午為止24小時內，先島諸島的降雨量將達到80毫米，八重山地區則可能達到100至150毫米。

從網路上傳出的影片可見，沖繩2日天氣晴朗，不過由於當地正值漲潮期，預計颱風來臨時，潮水將進一步高漲，當局提醒居民注意海浪、強風、山坡滑動、洪水和溪水暴漲等風險。

2日上午，往來沖繩的航班包括全日空、捷星、日本航空在內，已有至少49班次遭到取消，影響約2900人。連結石垣島與周邊離島的170船班亦受影響而取消，並將隨時依天氣情況調整航班。

同時，第12號颱風「鴻雁」也在南鳥島附近海域向西北方向移動，預計會對東京都小笠原群島帶來強風大浪和局部雷陣雨。