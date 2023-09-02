2017年國聯新人王、2019年國聯MVP得主貝林傑（Cody Bellinger）將再度投入自由市場，他在「合約年」重拾當年身手，效力小熊隊繳出22轟、81打點，打擊率0.320、攻擊指數0.915的亮眼成績。他的經紀人波拉斯（Scott Boras）最近暗指前東家道奇沒有善待貝林傑，招致道奇球團的公開駁斥。

貝林傑是道奇農場自產的MVP，理當擁有光明前途，但在2021、2022連續兩年表現慘跌，特別是2021年僅有0.165打擊率、0.542攻擊指數，最後沒有獲得道奇續約而黯然離去。

波拉斯向《今日美國》透露：「理由很簡單，他受傷了。他那時剛動完手術，道奇要求他在衰弱35%的狀態下出賽，然後碰上疫情，他欠缺醫療照護。他的肩膀沒有力量，一個人不可能突然從0.900攻擊指數暴跌到0.500。所以貝林傑告訴我，他想要前往一支能夠理解他的球隊。」

道奇棒球部總裁弗里德曼（Andrew Friedman）向《洛杉磯時報》駁斥此事，「我不想歪曲事實到那個程度，但我覺得那還真是個方便的藉口，我們一點都不意外。」他還反過來暗指是波拉斯對自己的客戶照護不周。波拉斯隨後澄清前番的說法，他說貝林傑富有團隊精神，他是自願帶傷上場的，與道奇球團無關。波拉斯對於貝林傑重拾身手很有把握，本季與小熊簽訂的合約還包含「最佳回春獎」的激勵獎金。