中國2023年版標準地圖引發東南亞國家抗議,多名學者專家今天說,中國公布時機敏感,東協國家無法獨力抗衡,應集體因應「侵門踏戶」舉動,這也對今後簽署「南海行為準則」增添不確定性因素。

中國自然資源部配合2023年全國測繪法宣傳日暨國家版圖意識宣傳週,公布2023年版標準地圖,將包括馬來西亞沙巴(Sabah)和砂拉越(Sarawak)附近大部分海域、台灣、南海諸島以及印中存有爭議地區,均納入中國領土範圍內。

中國公布新版地圖把馬來西亞在東馬的專屬經濟區、甚至諸如汶萊、菲律賓、印尼、越南的專屬經濟區海域也納入其中。

熟悉東南亞地緣政治發展的大馬時事評論員黃振峰指出,中國相關單位繪製新版地圖背後心態是認為整個南海是在中國管轄之內,但中國可能忽視亞洲各國包括東南亞在內仍擁有屬於各自管轄海域。

他認為,中國目的之一固然要安撫內部需求,宣示領土完整性或管轄疆域範圍,但如見諸國際法層面顯難有優勢,也站不住腳,中國可以從中看到東南亞國家會做出何種回應。

時事評論員馮振豪也說,中國受美中貿易戰影響經濟表現不佳,公布新版地圖可能為安撫並釋放內部人民壓力,這也導致中國在很多方面的做法都非常激進並具侵略性,另外,這可能是中國南海大戰略的其中一環。

他以大馬政府發表抗議聲明並將發出外交照會為例,說明這是很正常的外交動作,但重點是大馬後續如何和中國外交博弈,尤其在首相安華(Anwar Ibrahim)上任後,極力跟中國交好,這次突發事件對他的領導能力是一大挑戰。包括馬來西亞在內的各別東南亞國家難以和中國實力抗衡,應該團結起來並以東協國家名義和中國談判,儘速簽訂南海行為準則(COC)。

另外,政治大學印度研究中心研究員陳偉華分析說,中國公布2023年版標準地圖時間點非常敏感,諸如目前中國和菲律賓的仁愛礁爭議愈演愈烈,包括美國、日本、澳洲等3方勢力相繼準備或已然介入,均讓南海局勢爭議升溫。因此,中國除全面強化對國族教育和領土疆域的政治宣傳外,堅持對南海議題立場則是展現其外交層面意涵。

他受訪表示,中國認為菲國政府曾應允要將馬德雷山號脫離仁愛礁,但現任總統小馬可仕卻以找不到官方文件為由拒絕,菲國近期也加強和日本與澳洲海巡在登陸、奪島等相關演訓。

對記者詢及中國在南海遭遇最大挑戰,陳偉華認為,今年是菲律賓提南海仲裁案7週年,美國一直試圖將仲裁案結果能法制化,讓包括越南、菲律賓、印尼、馬來西亞等聲索國都能遵守仲裁案,這也意味從聯合國海洋法公約到南海仲裁案,美國希望能藉以凸顯國際法「陸地支配海洋」原則(the principle that the land dominates the sea),擁有領土主權才是聲稱享有海洋權利。

他說,南海仲裁案把南海所有島嶼和台灣太平島都降格為礁,不能主張行使專屬經濟區的主權權利,這在國際法上挑戰中國長期將南海視為歷史性水域觀點,中國雖拒承認仲裁結果,美國等國家卻一直朝這方面努力,有愈來愈多非聲索國也持續加入法律戰。

陳偉華強調,中國2023年版標準地圖已遭多國抗議,各國後續還是會持續關注南海和中印邊界問題。尤其,中國選在第43屆東協高峰會及20國集團(G20)領袖峰會即將召開之際公布新版地圖,這勢必對中國期盼在今年底之前完成簽署的南海行為準則增添很多不確定性因素。