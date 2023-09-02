41歲男星高雲翔（現改名為：高晟暉）過去演出《羋月傳》走紅，帥氣度被封為「草原春藥」，2011年他與董璇結婚，育有一女，2018年在澳洲拍戲時捲入性侵風波，雖最後被判無罪，仍毀掉兩人婚姻，隔年離婚收場。最近有網友目擊董璇、高雲翔帶女兒去遊樂園，高雲翔雖未出鏡，但從路人偷拍到的照片看來，他不僅胖了一圈還剃成大光頭，讓網友難以置信。

高雲翔2018年在澳洲拍戲時因涉嫌性侵被捕，董璇第一時間為了護夫不離不棄，不僅帶著女兒到當地居住，陪高雲翔打官司，還為了幫高雲翔交保主動交出護照，證明不會逃跑，而高雲翔雖表示被冤枉，但法官證實在案發房間找到高雲翔的精液，縱使最後罪名不成立，也無法洗清他私生活不檢點的疑雲。

2019年董璇和高雲翔低調證實離婚，兩人表示仍是家人，去年董璇受訪談這段過往，表示當時不是原諒對方，只是覺得有幫助對方的義務，「我是覺得他（高雲翔）遇到事兒了，爸媽身體也不太好，他在那也沒朋友，我先把他這事都梳理好，後來我就不管了」，並坦言遇到人情冷暖，「好的時候朋友親戚可多了，不好的時候瞬間都聯繫不上」。

被讚是最好前妻的董璇，近日被網友拍到和女兒現身環球影城，而高雲翔也在一旁，低調隱身沒合照，可見兩人為了女兒仍維持好關係，高雲翔當天頂著大光頭，推著娃娃車跟在後頭，一點明星味全無，網友都認不出他，紛紛說：「我的天，歲月是把殺豬刀」、「我的天這是高雲翔？我以為他們家司機」、「確定是高雲翔嗎，感覺不像啊」、「確定這是義渠王？？」、「天哪，以前高雲翔多帥啊」。