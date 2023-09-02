司法改革黨昨(1日)正式成立，在2024總統選舉不推派總統參選人，並將推出至少10席區域立委參選人，其中為宣誓司法改革的決心與理念，將在司法院法務部所屬區域台北市中正區推舉參選人。司法改革黨表示，司法改革黨決策層基於市議員應曉薇長期關心受刑人、被害人權益之理念與親力親為，在中正萬華區願意禮讓國民黨籍應曉薇。

司法改革黨決策層基於市議員應曉薇長期關心受刑人、被害人權益之理念與親力親為，司法改革黨在中正萬華區願意禮讓應曉薇，但倘國民黨未徵召應曉薇，將派主席張靜親征參選。

司法改革黨表示，經「實際在地了解」，應曉薇有當選立委實力，她雖為國民黨籍，但評估她的多年服務對象，如進入國會是能實踐司法改革黨理念，至於其餘擬參選人因無一對司法改革重要性有所認知，將不予以支持。

司法改革黨提到，如果應曉薇不被提名，考慮到兩大司法機構（司法院，法務部）都在中正區，將由黨主席張靜出馬親征，選舉活動時，將天天到此兩大機構前，予以痛批，喚醒選民加以唾棄。另司改黨10位區域立委，該黨接受自薦海選，凡具法律背景菁英可與司改黨聯繫，參與面試。

該黨總顧問彭文正亦跨海呼籲，台灣面臨道德淪喪、價值崩壞、國家體系被沒收、司法被殘害的危急存亡之秋，司法改革黨成立! 家戶不分區分一票，拜託大家加入反綠聯盟，下架民進黨！