新竹市長高虹安因在任職立委期間涉嫌詐領立委助理費，遭北檢以貪污罪起訴。對此，律師陳又新昨（3）日分析，這次案件有2大值得關注的地方，一是法院採密集審理的方式，會讓兩邊出現新的攻防；二是高虹安恐會拖延審理時間，並進行後續政治操作。

陳又新昨在節目《新台灣加油》中指出，法院對於高虹安案的安排角度是滿特別的，其中尤以密集審理最受關注。陳解釋，現在的審理方式，法官原則是一個月開一次庭，一個案子假設要辦個6、7次庭，那就要半年以上；如果要開到10次，可能審理時間就要推到1年以上，然而法官很有可能因為中間經手幾百個案子，時間隔太久才開庭，對案情有所遺漏。

不過陳又新也指出，密集審理一直以來都是被告、辯護人想達成的目標，從這個角度來看，未必對高虹安不好。但高或許對密集審理也會有話說，因為這個案子真的有可能在明年大選前判出來，

另針對法院審理的程序安排部分，陳又新稱，高案第一次審理，以「小兔主任」黃惠玟為首3個助理一起安排，是因為他們都是認罪的，法官僅僅只需要問「你認不認罪？」審理結果就出來了。

而「公衛文」王郁文被單獨審理，陳又新則認為，可能是法官覺得這個人有可能改變想法，「原本她是不認罪的，但她說不定會認罪，因為看其他三個人都沒事了，且王到了審理中還有認罪機會、還有減刑機會，所以她是有機會認罪的。還有就是王郁文也沒什麼好調查了，法官可以在可預期的範圍內把她解決掉。」

至於高虹安被獨立審理，陳又新分析，「應是法院很清楚，高大概十之八九都不會認罪，而且還會拖時間」。至於高會用什麼辦法拖時間，陳猜測，有可能律師忙碌、案子太多衝庭、或以公務理由無法出席，且法官如果拘提高虹安，其又能進行後續政治操作。

此外，該節目也曝光高虹安的律師團，分別是前高院法官王世華、前北檢主任檢察官陳宗豪、前新北地檢主任檢察官陳建良。