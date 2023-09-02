五角大廈周五說，俄羅斯戰機在敘利亞上空頻頻近逼美國F-35戰機和其他聯軍戰機，8月就達7次，甚至有好幾次飛進1,000英尺（近305公尺）的範圍內。

據CNN新聞網1日報導，五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）說，俄羅斯戰機的行動既危險又不專業，並說它們以挑釁的方式機動飛行。他指出，這些危險行為增加了誤判風險，也不符合大家對專業空軍的期許。

而最近一次的危險行為，就發生在8月25日。近年來美俄兩軍為了防止無心的錯誤，或可能不慎導致情勢升級的衝突，而設置了「防止衝突線」（deconfliction line）。然而，俄羅斯飛行員仍不斷以危險的方式，和美軍及聯軍戰機互動。

4月時，美軍中央司令部（U.S. Central Command）說，俄羅斯飛行員試圖在敘利亞上空和美國戰機「纏鬥」。而在軍事航空中，所謂「纏鬥」，往往就是在相當近的距離內空戰。美國官員先前說，俄羅斯飛行員雖然沒打算擊落美國戰機，但卻可能試圖「挑釁」，並將美國捲入一場國際事件中。而賴德周五要求俄羅斯，停止這種魯莽的活動。