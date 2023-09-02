台南市白河警分局於2020年間追蹤三名毒販，員警於一次監聽期間，3名嫌犯卻突然全中斷通訊，員警察覺異樣，經調查後竟發現局裡通風報信的內鬼，竟是同袍李姓小隊長！台南地院判處1年2月，緩刑2年；懲戒法院日前經審理，一審判李男休職3年，李男不服並提起上訴，後遭懲處法院二審駁回。

據悉，李男原隸屬台南白河警分局、偵查隊第三小隊長，主要負責通訊監察、加強打擊非法竊聽等行為。李男得知轄區施用毒品列管人口吳銘峰、陳煌文均因販賣毒品案件，是由白河警分局偵查第一小隊秘密偵辦，卻於2020年4月間，向線民戴某打探有無他人販賣毒品情資時，期間透露吳銘峰所使用之行動電話門號「有人在聽」，並告知吳銘峰與孫福亮間有毒品交易情事。同年6月18日，李男再犯公務機密原則，對陳嫌說：「手機不要再用了」。

三名嫌犯因為李男通風報信，自知遭警方通訊監察，因此決定不再繼續使用原本的手機門號。偵查員警藉由「通訊異常中斷」察覺出異樣，隨即展開深度搜查行動，此一查，卻發現內鬼竟是局裡偵查隊，第三小隊長的李男。

事後，調查局隨即介入調查。調查局人員相繼從李男辦公室、住處執行搜索，後從李男手機通訊軟體Line聊天對話中得知，原來李男與一名台南地檢署檢察官轉任律師，張姓男子竟因私交不錯，將尚於偵辦期間的案件資料，私下全傳予該名律師。

台南地院審理時，認定李員犯《毒品危害防制》條例第15條第2項，依公務員予以庇護、洩密、等罪，判處1年2月徒刑，緩刑3年，8萬元。

台南市政府後將此案移請懲戒法院審理。懲戒法院一審時，認為李男作為警員，卻未恪遵法令，慎用職權，竟徇私庇護、洩漏偵查應秘密事項，及洩漏民眾個人資料，違反保守秘密義務，侵害個人隱私，更危害公務機關機密，妨害刑事案件偵查進行，嚴重損害公務員形象及機關信譽。法官考量，李男坦承違失，因此判他休職3年，讓他尚能得以保住工作。

李員提起上訴，表示「休職3年無薪可領」，剝奪他繼續工作的機會，更間接影響日常生活，對此提出改判降級以下較輕處分之要求。

懲戒法院二審時，衡量一審判決並無李員所指違背法令之情形，認為李男上訴並無理由，且無行言詞辯論必要，最終以判決駁回。