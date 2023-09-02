中國政府正邀請多個國家駐聯合國大使訪問西藏，尋求在聯合國人權理事會審議西藏人權狀況前，反擊西方對西藏人權狀況日益強烈的指控。

路透引外交人士消息稱，多國駐日內瓦代表已收到中方邀請他們訪問北京和西藏自治區。這封由中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭發出的邀請函稱：「我相信這次訪問將使你們更好地了解中國的人權政策和實踐。」

陳旭也在信件中提到，參訪的外交官將會就教育、文化、宗教、就業和兒童權利參與會議和實地考察。

目前無法確定哪些國家受邀參加此次訪問行程，但多名外交官透露，邀請信發放的範圍相當廣。古巴和中國外交官在社交媒體X（前稱推特）貼出的照片稱，代表團中包括來自古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜、白俄羅斯和巴基斯坦的大使。

國際勞工組織也在一封電子郵件中證實受邀到西藏訪問，並討論中國執行勞工公約的情況。

聯合國人權理事會預計在明年初發布有關西藏人權問題的報告，聯合國人權專家今年已多次對西藏的人權狀況表示擔憂。

報導稱，北京邀請關係親密國家的駐聯大使訪問西藏，目的是要在聯合國發布這份報告前，駁斥與反擊外界對西藏人權情況越來越強烈的指控。

美國國務卿布林肯22日表示，中國政府將100萬名西藏兒童送入寄宿學校，進行「強制同化」，並宣布對部分牽涉其中的中國官員實施簽證限制。