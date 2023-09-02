南區水資源局派員檢查曾文水庫閘門設備。（南區水資源局提供／程炳璋台南傳真）

5月底還擔心乾涸的曾文水庫，現在竟有爆滿危機，南區水資源局擔心路徑不斷南修的海葵颱風將對南台灣山區帶來大量降雨，2日宣布可能視降雨情況，有機會進行調節性放水或洩洪，曾文水庫上次洩洪已是2年前的事。

曾文水庫在今年5月29日蓄水率僅剩6.3％，台南市限水一度亮出「減量供水」的橙燈，3個月來受惠西南風帶來降雨，蓄水率爆增約75％，現在已達80％。對比去年百年大旱同期，曾文水庫蓄水率還不到5成，現況樂觀許多，台南市水情燈號也恢復一般的藍燈。

根據中央氣象局報告，海葵颱風路徑不斷修正南移，威脅南部山區，5月時還在大喊缺水的曾文水庫，現在竟有爆滿危機。南水局宣布成立應變小組，轄內各水庫、攔河堰完成防汛整備。

南水局表示，預告將視2日、3日集水區的降雨情況，決定是否展開調節性放水或洩洪。畢竟一旦洩洪後，若降雨不如預期，等於浪費水資源。

南水局強調，調節性放水或洩洪是為了水庫安全、降低颱洪期間下游河道負擔，還可藉放水力道，順便沖走因水庫清淤作業，暫置下游河道的淤泥。

另外，南水局針對南化與高屏聯通管及高屏溪沿岸伏流水已完成整備，可因應高屏溪原水高濁度調整供水量，確保高雄地區供水穩定。

台南市政府召開防颱整備會議，黃偉哲以「料敵從寬、禦敵從嚴」指示相關單位對易淹水地區的防災需不斷改善，包括安中路、城西路及三爺溪周邊區域等社區，都要防止再淹。

成大災防中心提醒，海葵以每小時16公里速度向西進行，可能的登陸地點為台東，由台南出海，各國分析「海葵」路徑的「不確定性」很高，包括不少在台灣附近旋轉的模擬，應密切觀察。