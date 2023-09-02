海葵颱風逼近不影響 林鐵司機、列車長體能測驗先上場

為因應阿里山林鐵業路明年全線通車，林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處招考22名備司機員、列車長，共134人報名，年紀最輕僅18歲，受海葵颱風影響，阿里山林鐵本線、檜來嘉驛及支線3日、4日預警性停駛，運務及機務組人員筆試、口試也順延，不過體能測驗今仍照常舉行，要背20公斤、15公斤重物在11分鐘內走完1200公尺，應考人員直言很熱、很喘、很累！

阿里山林業鐵路及文化資產管理處招考22名備司機員、列車長，今進行負重體能測驗。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

體能測驗要求男性負重20公斤，女性負重15公斤跑走1200公尺，11分鐘內完成即及格。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

體能測驗要求男性負重20公斤，女性負重15公斤跑走1200公尺，11分鐘內完成即及格。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

林鐵及文資處副處長周恆凱表示，這次招考備司機員、列車長，預計正取22人，備取44人，報考的134人平均年齡32歲，20歲至40歲輕壯族群高達82％，最年輕者僅18歲，最年長者57歲，嘉義縣、市民占50％最多，女性僅27人，占比20％，大學以上學歷占85％。

今體能測驗要求男性負重20公斤，女性負重15公斤跑走1200公尺，11分鐘內完成即及格，才可以繼續參加筆試和面試，考生郭小姐說，她曾待過台鐵，又讀園藝系，想跟森林做朋友才會來應考。考生呂先生因為愛拍火車，特地來應徵，希望能成為林鐵的一分子。

林鐵及文資處表示，新進人員起薪依工作地點不同，每月3萬500元至3萬7880元，享有年終加考核甲等獎金2.5個月及晉1薪級、休假補助、生育補助、教育助學金、結婚禮金及眷屬喪葬慰問金等待遇，正式擔任列車長或司機員還可支領乘務旅費及安全獎金。