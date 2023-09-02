新北市知名景點金瓜石黃金博物館唯一聯外道路原本路寬僅4、5公尺，大客車頻繁出入又無法雙向會車，造成交通險象環生，實在考驗駕駛技術。

新北市府考量安全問題與當地居民路權，爭取補助並協調擴寬，8月25日完工開放通車，有效提升黃金博物館聯外道路交通及安全。

新北市政府工務局指出，金瓜石黃金博物館大門口的北34線3K＋300~3K＋430道路，為黃金博物館唯一聯外道路，東側為遊客眾多的博物館園區，車流量大，西側則為靜謐的老舊山城聚落瓜山社區。

工務局說，原有路寬僅4~5公尺，無法滿足大客車雙向會車需求，常發生車輛堵塞危險倒車情形，因此市府及區公所積極向營建署爭取補助，並協調附近台糖土地配合拓寬，去年9月開工後，8月25日完工開放通車。

工務局也透過養工處推動「生活圈道路交通系統建設計畫」，重點工作除了瓶頸道路段改善增加行車安全外，也一併調整道路配置，將電桿、電箱、燈桿等設施遷移整併，讓天際線乾淨明朗，行車視覺更安全。