下屆新竹市立委選舉，目前確定有國民黨鄭正鈐、民進黨林志潔、時代力量邱顯智獲黨提名參選，而外界認為民眾黨遲遲未推出人選，是藍白整合成功的選戰策略，不過，近日地方盛傳柯文哲的妹妹、醫師柯美蘭可能代表民眾黨參選，黨部副主委李國璋今也證實有此規畫，竹市立委選戰恐成四腳督之戰，藍白合也隨之破滅。

民眾黨總統參選人柯文哲今天下午4時30分將在家鄉新竹市成立「新竹選哲之友會」，地方近日盛傳其胞妹、醫師柯美蘭有可能代表民眾黨披掛上陣，力抗國、民、時力3黨，柯美蘭下午也將現身造勢會場，是否在今天下午宣布其將參選受到外界注目。

民眾黨新竹黨部副主委、市議員李國璋今天上午證實，黨中央與地方確實有由柯美蘭代表參選的規畫方向，地方也都樂觀其成，並認為柯美蘭是絕佳人選，不過，提名程序還要由黨中央作業並由黨中央宣布。

據了解，民眾黨新竹市立委選戰人選一直難產，先傳陸續傳過人選有市府發言人施淑婷與徐千晴、市議員李國璋，之後再有不分區立委吳欣盈，但之後都不了了之。

而國民黨提名參選人鄭正鈐則是多次現身民眾黨場合，地方一般認為藍白合已成局，國民黨是勝券在握，但近日再傳出柯美蘭可能參選，並獲黨部證實，藍白合之勢可能破局。

由於去年的市長選舉，藍白之間出現棄保效應，導致國民黨慘敗，民眾黨高虹安以45.02％、9萬8121高票的第1高票當選，反觀國民黨候選人只拿到18.07％、3萬9391票屈居第3，此次民眾黨若推出競爭人選，是否再出現去年的棄保效應，或是藍、白各自努力的態勢，相當值得觀察。