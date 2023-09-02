不少人都有肛門搔癢的經驗，除了當眾抓癢不雅觀外，越抓越癢下還可能導致流血的窘況，醫師表示，肛門搔癢症除了因肛門周遭皮膚長期受汗水、糞水和腸液等刺激而引發搔癢外，某些食物如含咖啡因的飲料、巧克力、奶製品、花生，也可能減弱肛門肌肉的正常強度，導致糞便滲漏、引發搔癢。

禾醫診所直腸外科醫師陳威智今（2日）受訪時表示，診間除了痔瘡外，肛門搔癢症也頗為常見，尤其在上完廁所後或半夜更為嚴重，而抓癢只會使情況更糟。肛門搔癢症的原因可分為原發性和續發性2種。繼發性多元自其他疾病，例如細菌感染、痔瘡、皮膚病等導致的肛門搔癢。

他表示，原發性的肛門搔癢症更為常見，例如肛門長期處於潮濕狀態，例如汗水、糞水、腸液的影響，刺激附近皮膚而引發搔癢感。此外，飲食習慣也是一成因，某些食物，例如含咖啡因的飲料、奶製品、花生、巧克力等，可能減弱肛門肌肉的正常強度，導致排便時糞便滲漏，刺激肛周皮膚，引發搔癢。

他說明，因為咖啡因的特殊機轉，會替代神經訊號傳導訊號，減少人體實際的神經訊號傳導，而減弱肛門肌肉的正常強度，使得肛門口無法完全閉合，導致糞便滲漏，而糞便的滲漏會刺激肛門口周遭的皮膚，引發搔癢。「因此，若已肛門搔癢的人，應避免含咖啡因的飲料與巧克力。」

陳威智並表示，若食物易使人腹瀉，人體在排出偏液體狀的糞便，再碰到痔瘡時，會使得痔瘡更為腫脹，導致肛門閉合不全、引發糞水滲漏，引發肛門搔癢。「牛奶、高油脂的花生較容易誘發腹瀉，因此也是此刻應避免的食物。」

他表示，治療肛門搔癢的第一步是改變生活習慣，包括調整飲食習慣，避免刺激性食物，並採取適當的清潔習慣，避免過度清洗。若肛門搔癢是因痔瘡等原因引起，手術是一選項，傳統的痔瘡手術雖然有效，但有一定的不適和恢復期。現在有更微創的選擇，如黏膜下微創痔瘡手術，可以提供更快的康復和更少的疼痛感。