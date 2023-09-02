日本各地今年受高溫侵襲，包括北海道等地持續酷暑天氣型態。日本氣象廳彙整觀測資料得知，今年是日本126年來最熱的夏天；而東京市中心逾攝氏30度天數也寫下當地觀測史紀錄。

日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。

全日本新聞網（ANN）報導，氣象廳表示，日本今年6月到8月的3個月內，全國平均氣溫較往年上升1.76度，創開始觀測以來的126年新高紀錄。

讀賣新聞報導，氣象廳表示，「今年夏天是異常氣象」，研判高溫趨勢恐持續到11月左右。

日本氣象協會表示，東京市中心今天上午7時30分過後的氣溫已達攝氏30度，是當地今年第72天「真夏日」，改寫2010年創下的71天紀錄，創1875年開始統計以來歷史新高。

今年接下來氣溫仍偏高，東京都有機會再推升「真夏日」天數紀錄。

東京市中心今年第一天「真夏日」出現在5月17日，總計「真夏日」在5月出現2天、6月出現8天、7月出現29天，甚至8月每天都是「真夏日」。而這種酷暑在進入9月後仍未消退，包括昨天跟今天都是「真夏日」。

而在高溫超過35度的「猛暑日」天數，東京市中心今年也在8月8日創歷史新高，到昨天為止總計單年已出現22天「猛暑日」。