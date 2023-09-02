民進黨總統參選人、副總統賴清德，2日到台中參加「全國保全產業後援會」成立大會，現場「凍蒜」聲不斷，場面熱鬧。(林欣儀攝)

民進黨總統參選人、副總統賴清德，2日到台中參加「全國保全產業後援會」成立大會，現場「凍蒜」聲不斷，場面熱鬧。(林欣儀攝)

民進黨總統參選人、副總統賴清德，2日到台中參加「全國保全產業後援會」成立大會，現場「凍蒜」聲不斷，場面熱鬧。賴清德指出，全國保全從業人員有30多萬，是協助治安的重要幫手，未來若當選，將與立委合作提高保全業權益、帶領保全業邁向智慧化、攜手守護國家安全，呼籲大家支持，且除自己當選，也要讓民進黨提名的台中8席立委全壘打。

賴清德表示，保全人員是治安的守門員，也是社會安全網的一環，對台灣社會很重要。全國警力約有8、9萬，而保全從業人員多達30多萬，每年協助警察在第一線破案的件數約上百件，平常更在社區照顧銀髮族、扶助弱勢，疫情期間也與里長、公所合作推動防疫措施。

賴清德強調，台灣面對對岸打壓，威脅無時不在，必須提升國家的力量，而國防、國安與民防加起來就是國力；蔡英文總統提出全民力量，其中一項就是民防力量，與社區安全緊密相關的保全也在其中，未來若當選，將與保全公會、公司與從業員合作，提升保全力量，不只是保護社區、也要保護國家安全，保全業就會受到大家重視。

賴清德說，若當選，將與立委合作提高保全業權益與社會地位，同時帶領保全產業邁向智慧化，朝向智慧城市的方向發展；也希望與保全業合作加強訓練，一起打擊黑金、槍毒跟詐騙，盼得到立法院過半支持並推動政策修法立法，這時候更需要全國30萬保全員加入。

賴清德舉職棒選手張育成擊出全壘打後行禮的動作，特別呼籲大家支持民進黨提名的台中市8名立委參選人，他說，未來當選總統一定站在第一線，讓年輕人看到希望、老年人得到幸福、弱勢者獲得照顧，而要達到這個目標，立法院的支持很重要，呼籲大家一起完成讓台中市8席立委全壘打的目標。