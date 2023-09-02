彰化1名37歲的邱姓男子，在網路上看到有人傳授把妹課程，保證學完後可重拾男性魅力，掌握對性關係主導權，他興沖沖到超商要刷條碼繳費1萬3491元時，被店員查覺有異而報警，他才在警方勸說下赫然驚覺被騙，保住血汗錢。

邱男在網路上看到交友廣告的訊息，與暱稱「ALex」的網友加line聊天後，對方要他付費參加交友把妹課程，保證讓他脫胎換骨、重拾男性魅力，成為情場高手，更重要的是，課程還教如何掌握「絕對性關係主導權」。

在對方指示下，邱男前往超商辦理條碼繳費1萬3491元，結果因其言詞閃爍且飄忽不定，被店員懷疑可能遭詐騙。

和美警分局中寮派出所獲報後派員到場，經詢問即確認邱男遭到詐騙，但邱男在警方苦口婆心勸說下，堅稱自己是要報名心靈成長課程，直到警方再三舉例苦勸，並說明詐騙集團常指示被害人到超商購買點數或條碼繳費，邱男這時才驚覺可能受騙。

和美警分局提醒，社群平台及交友軟體是現代人交友的管道之一，但也是詐騙集團的溫床，很可能遇上詐騙，假交友詐騙手法層出不窮，提醒民眾若有任何問題可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。