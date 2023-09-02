新華社報導，中國國家主席習近平9月2日上午在北京向2023年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會發表視訊致詞。習近平指出，當前，百年變局加速演進，世界經濟復甦動力不足。服務貿易是國際貿易的重要組成部分，服務業是國際經貿合作的重要領域。全球服務貿易和服務業合作深入發展，數位化、智慧化、綠色化進程不斷加快，新技術、新業態、新模式層出不窮，為推動經濟全球化、恢復全球經濟活力、增強世界經濟發展韌性注入了強大動力。

2023年中國國際服務貿易交易會9月2日至6日在北京舉行，主題為「開放引領發展 合作共贏未來」。

習近平強調，今年是中國改革開放45周年，中國將堅持推進高水準對外開放，以高品質發展全面推進中國式現代化，為各國開放合作提供新機遇。中國願同各國各方一道，以服務開放推動包容發展，以服務合作促進聯動融通，以服務創新培育發展動能，以服務共用創造美好未來，攜手推動世界經濟走上持續復甦軌道。

習近平稱，中方將打造更加開放包容的發展環境。擴大面向全球的高標準自由貿易區網路，積極開展服務貿易和投資負面清單談判，擴大電信、旅遊、法律、職業考試等服務領域對外開放，在國家服務業擴大開放綜合示範區以及有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港，率先對接國際高標準經貿規則。放寬服務業市場准入，有序推進跨境服務貿易開放進程，提升服務貿易標準化水準，穩步擴大制度型開放。

中方將拉緊互利共贏的合作紐帶。加強同各國的發展戰略和合作倡議對接，深化同共建「一帶一路」國家服務貿易和數位貿易合作，促進各類資源要素跨境流動便利化，培育更多經濟合作增長點。

中方將強化創新驅動的發展路徑。加快培育服務貿易數位化新動能，推動數據基礎制度先行先試改革，促進數位貿易改革創新發展。建設大陸全國溫室氣體自願減排交易市場，支持服務業在綠色發展中發揮更大作用。推動服務貿易與現代服務業、高端製造業、現代農業融合發展，釋放更多創新活力。

中方將共用中國式現代化建設成果。著力擴大國內需求，加快建設強大國內市場，主動擴大優質服務進口，鼓勵擴大知識密集型服務出口，以中國大市場機遇為世界提供新的發展動力，以高品質發展為全球提供更多更好的中國服務，增強世界人民的獲得感。

習近平最後強調，世界經濟開放則興，封閉則衰。讓我們共同維護來之不易的自由貿易和多邊貿易體制，共同分享全球服務貿易發展的歷史機遇，為開創世界更加美好繁榮的未來共同努力。