▲基隆地檢署偵破以楊男為首的詐騙慣犯集團，除了用常見的正妹照吸引被害人外，竟還使用專業的變聲設備，讓「男聲變女聲」，導致多男受騙上當。圖為變聲器設備。（基隆地檢署提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆地檢署於今年1月，指揮新北市調查處偵破以黃男為首的假戀愛投資電信詐欺集團後，沒想到同一集團成員竟另起爐灶繼續騙人，先用正妹美照引誘被害人後，再透過專業變聲器，將低沈男聲轉為「甜美女聲」，詐騙多男掉入投資陷阱，損失慘重。基隆地檢署後指揮新北市調處與警方再度逮捕楊男等犯嫌共4男2女，都只有30歲不到，後6人均被聲押獲准。

基檢表示，獲報詐騙案相關情資後，便指派檢察官陳筱蓉指揮偵辦，於8月31日指揮新北市處、金山警分局、淡水警分局、林口分局及保安警察大隊等，在，搜索新北市及桃園市等5處據點。

檢方指出，本次電信詐欺集團以楊男為首，楊男今年1月才剛被破獲詐欺，竟又另起爐灶繼續騙，自7月起，在新北市淡水區租用高級住宅架設詐騙機房，並透過遊戲網站招攬無業人士加入集團行騙。

檢方說，該詐團手法為利用面貌姣好的女性照片，先建立通訊軟體帳號，再隨機以 Line 加男性為好友，讓被害人誤認對方為美女，並營造戀愛氣氛，誘使其逐步進入陷阱後，再假藉各種名目，謊稱有賺錢機會，使被害人投入款項，很多男性被害人被「假正妹」騙得團團轉，損失慘重。

本案最特別之處是在於，為了強化被害人的可信度，楊男集團竟還裝設了專業的「變聲器」，將男性成員之低沈男性嗓音轉為「甜美女聲」，並透過網路電話持續與受害人聊天，也讓被騙男性因此失去警覺性，更好上鉤。

專案小組於搜索現場扣得犯案電腦、手機、偽裝變聲器及教戰手冊等物品，並逮捕楊男詐欺集團成員共4男2女，均不到30歲。經檢察官複訊後，認楊男等6人涉犯組織犯罪條例、刑法加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌疑重大，且有羈押必要，於9月1日晚間向基隆地方法院聲請羈押禁見，全數獲准。

基檢主任檢察官陳照世表示，基隆地檢署持續貫徹行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5版」懲詐面向，積極循線溯源追查詐欺集團，維護民眾財產安全。