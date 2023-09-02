民眾黨主席、總統參選人柯文哲2日前往桃園，拜會黃梅生紀念館管理人黃永雄。（蔡明亘攝）

【全程字幕】傳與侯友宜整合九月就有結果 柯文哲點「1事」直言：人民會替我們決定 @ChinaTimes

【全程字幕】郭台銘參戰衝擊民調！ 柯文哲直言「這事」最重要：努力爭取選民認同 @ChinaTimes

【全程字幕】前扁辦主任陳淞山爆藍白合作後續 柯文哲驚呼「好奇怪」：做夢夢到的嗎

非綠陣營整合情勢備受關注，台中市長盧秀燕昨透露相信9月會有結果，外界好奇民眾黨主席、總統參選人柯文哲是否有與藍營聯繫。柯表示「人民會替我們決定」，並坦言「談是可以談」，不過不要一開始就討論立委席位分配，這樣談就很LOW。

柯文哲聽聞9月時間點後表示，台灣人民有智慧，並非政治人物領導潮流，而是他們被潮流推著走，很多事人民會替他們做決定。

各界關注藍白雙方是否有聯繫，柯直言，過去他就主張要溝通，例如國是會議，他曾點名蔡英文總統要來召開，但對方剩不到1年，大概也沒那興趣。他強調，政黨之間的領袖本來就可以談，他40多年前就認識國民黨主席朱立倫了，不過談論不應是「權位的分配」，百姓聽了會不高興。

柯也說，應談雙方的政治理念，例如18歲公民權或閣揆的同意權，有些東西還是可以談，但不要一開始就說立委分別幾席，這樣談就很LOW。

至於朱立倫稱在野合作不一定是3個人談，兩兩談也行，柯文哲認為，溝通本來就不一定要大拜拜，這點他也曉得。

《ETtoday民調雲》昨發布總統選情調查，若鴻海創辦人郭台銘加入戰局，柯文哲受影響最大，支持度下滑6.7％，柯文哲回應，參政是每個人的權利，剩下就是努力爭取選民認同，他仍把這場選舉視為改變政治文化的社會運動，是否透過選舉改變台灣的思想文化，恐怕更重要。民調不是他們在心裡想高就會高，還是要努力，民眾黨是新興政黨，比組織當然輸，但他們的人較有理想性。

針對前扁辦主任陳淞山稱，後續藍白合作，國民黨總統參選人侯友宜會是正的，柯會放在民眾黨不分區第一的位置。柯回應，這就很奇怪了，陳淞山為前陳水扁辦公室主任，深綠的怎會知道藍軍作戰計畫，他直言「能不能去問他到底是作夢夢到還是怎樣，好奇怪」。