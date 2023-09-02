名模隋棠2021年以8250萬買下大直豪宅，今年2月卻遭樓下鄰居投訴放任小孩吵鬧，隋棠則和老公Tony發文回擊，雙方各說各話一度鬧上法庭，但後續兩方都沒再提告，案件低調落幕。昨(1日)隋棠宣布新家裝潢完成，可見有奢華吧檯，隋棠說這是孩子們上床睡覺後，自己和老公最喜歡的地方，網友也讚是夢幻廚房。

昨隋棠曬出家中一隅，表示搬來新家一年，夢想中的廚房終於裝潢完成，幸運遇到專業的設計團隊，不僅注重注意住戶與空間的互動，還會給出很多他們沒發現的細節建議，讓廚具和室內設計互相襯托，使廚房的吧檯成為他們夫妻倆晚上聊天時最喜歡的空間，網友羨慕回：「簡直跟夢想中的廚房一模模一樣樣！！！好美」、「超棒超有質感又溫暖的廚房」、「很棒的廚房可以聯想到美味的食物」、「女人夢想中的廚房」。

隋棠曬出家中廚房吧檯完工照片。（圖／翻攝自隋棠 Sonia Sui臉書）

隋棠今年2月被鄰居向媒體投訴，時常放任孩子喧嘩，反應後對方竟回：：「那你只好早點起床囉！」。而隋棠則發出千字文反擊樓下鄰居常有歇斯底里的行為，第一次看房子時就被其他住戶提醒「樓下鄰居有點麻煩」，「後來才知道，樓下鄰居曾因為覺得樓上吵，就帶著榔頭上樓罵當時獨自在家的母子」，而鄰居A先生則曬出對話駁斥，表示過去和樓上前屋主都是「理性溝通」。

據知，後來鄰居向法院「聲請調解」，2月雙方碰面時沒有共識，調解失敗不成立，然而因雙方後續沒有提告，案件就此結束，不會再開庭。而對於鄰居後續的指控，隋棠也態度軟化表示：「希望事情圓滿落幕，我也不想刺激到鄰居太太，擔心小孩也擔心她本身。」