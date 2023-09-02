韓劇《MOVING異能》開播以來討論度持續飆升，趙寅成、韓孝周的完美CP感也讓不少網友直呼「不結婚很難收場」，韓孝周也在受訪時提及劇中拍攝吻戲時，都剛好是聖誕節、跨年、元旦等特殊節日，趙寅成則爆料：「聽說導演是故意的！」導演也毫不避諱承認「因為你們都是單身」，神助功讓觀眾成功等到2人在劇中甜蜜又養眼的純愛火花。

本週故事著重在趙寅成、韓孝周、以及柳承龍三人的愛情和友情故事，更出現不少浪漫、催淚橋段，其中趙寅成與韓孝周在劇中結婚生子的日常生活，更是特別溫馨，而柳承龍飾演在劇中面臨失業後，被新婚妻子鼓勵的橋段也令人動容，同時，緊張刺激的救援動作戲也沒落下，3人演繹的特工團隊又酷又帥氣，擔任編劇的原作漫畫家姜草近期受訪時，面對外界給出高評價，讓他無比開心，更說目前聽到最特別的評價就是「比原作還好看」，讓他笑稱不知該如何回應，

趙寅成（右）、韓孝周在劇中的吻戲恰巧都是在特殊節日拍攝。（Disney＋提供）

趙寅成飾演國情院最優秀的黑色要員「金斗植」，與韓孝周飾演的內勤要員「李美賢」，自從決心共度餘生之後，面對政府的追緝，只得躲到偏僻鄉下當起農夫，金斗植雖然個性老實、忠厚，在面對自己的真愛，終於全心全意告白，「我說過下雪的時候，想帶你從天空看雪白的世界」，隨後帶著李美賢飛往空中，為該劇再創另一個名場面。趙寅成日前被問到與韓孝周合作的感受時，更直呼她是好演員、長得又漂亮，面對趙寅成的誇讚，讓韓孝周只能害羞點頭，感謝前輩鼓勵。

韓孝周（右起）、趙寅成、柳承龍3人的愛情和友情故事令人動容。（Disney＋提供）

影帝柳承龍則在劇中飾演傷勢可以快速復原的超能力者「張洙源」，但因為個性單純，時常在外吃虧，他與郭善英飾演的「黃智熙」一角的愛情故事，同樣引發話題討論，更讓柳承龍展現鐵漢柔情的一面，其中一段「我就是你存在的用處，而你是我存在的用處」，也被譽為是年度最浪漫告白。

趙寅成（左）、韓孝周在劇中展現完美CP感。（Disney＋提供）

原作漫畫家、編劇姜草近期受訪，感謝幕後團隊能給他最大的自由去寫這個故事，甚至讓他彌補先前繪製漫畫時的一些缺憾，「連載時有很多限制，這次讓我完成很多之前沒做到的事」，更說他一開始就堅持絕不會以時間順序來寫劇本，而是以人物情感為出發點，所以先從二代的故事開始，才回溯父母輩，就是為了加深角色的情感厚度，也說一開始寫劇本時，製作團隊就跟他說，想寫什麼就寫什麼，不用在意成本，「我想我真的盡力了，他們說無論是多誇張的場面，我都可以寫出來」，至於有許多特寫炸豬排的畫面，姜草提到單純是因為劇情需要，「本人其實沒有吃過南山的炸豬排」。

《MOVING異能》首週一次上線前7集，每週三在Disney＋更新2集。