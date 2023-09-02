2023全國武藝群俠會暨體育嘉年華今年首度移師高雄，活動於2日在鳳山運動園區熱鬧展開。（洪浩軒攝）

2023全國武藝群俠會暨體育嘉年華今年首度移師高雄，活動於2日在鳳山運動園區熱鬧展開。（洪浩軒攝）

2023全國武藝群俠會暨體育嘉年華今年首度移師高雄，活動於2日在鳳山運動園區熱鬧展開，副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁特別出席活動，鄭文燦指出，體育署明年度預算由120億提升到137億，行政院核定成立的「運動科學發展中心」也將落腳高雄，預計明年1月1日正式掛牌。

2023全國式藝群俠會暨體育嘉年華活動不僅匯聚全國各地的國武術好手，呈現出多元且精湛的武術技藝，也設置20種不同項目的運動體驗，讓民眾除了可以欣賞精彩的賽事外，還能親身參與各種有趣的運動體驗，還有機會赢取豐富的獎品。

陳其邁表示，歡迎各地武林高手參加重要武林盛會，希望各位選手都能體驗到高雄人的熱情，以及高雄美麗的山海河港。此次盛會首次離開雲林來到高雄舉辦，未來若有機會，盼最大的武林盛會都能在美麗的港都舉行。

鄭文燦指出，賴清德從當行政院長開始，就啟動菁英選手培訓計畫，也就是「金牌計畫」，國內體育政策已慢慢開花結果，近期賽事台灣選手都奪得好成績，因此，明年體育署預算將由原本設定的120億元提高到137億元，另含相關公共建設64億，鼓勵民間投資體育等款項，加總將超過200億元預算。

鄭文燦進一步指出，高雄近年相當重視體育發展，也有大量資源投資體育，因應虛擬運動風潮日漸盛行，行政院核定成立的「運動科學發展中心」，將要落腳高雄，目前籌備處已經成立，預訂明年1月1日正式掛牌，盼體育科技能帶動體育能量。