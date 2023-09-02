後湖及湖內2座抽水站、5處車行、9處人行地下道機房設備已完成保養測試，人員待命進駐。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

環保局持續加強道路側溝、下水道箱涵及區域排水道等疏濬。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中度颱風海葵陸警已發布，預估今晚至5日，嘉義市受7級風暴風圈侵襲機率逾8成，目前嘉義市防颱整備如火如荼進行中，除市府交通處已公告鄰近八掌溪、軍輝橋等處停車格禁止停車外，9處人行地下道機房設備完成保養測試，1000包太空包、4700包沙包暫置在東、西區公所，在民眾提早因應下，已有2800多個沙包被索取。

中央氣象局預報，中度颱風海葵暴風圈逐漸接近台灣東半部海面，影響台灣最大的時間約為今晚上到9月5 日，嘉義市長黃敏惠已責成市府各局處分工合作持續強化防颱整備，工務處、環保局持續加強道路側溝、下水道箱涵及區域排水道等疏濬，都發處及工務處針對建築物、工地公共安全措施，要求加強工地防颱應變準備及臨時排水設施，鷹架、圍籬加強固定或先行撤除。

另市府交通處也公告市區3處路邊停車格禁止車輛進入停放，分別為嘉義市八掌溪左岸軍輝橋上游，道將圳後庄堤防水防道路，臨軍輝橋側及臨映月橋側第1、2區、八掌溪左岸軍輝護岸及後庄分洪堤防水防道路、慈玄宮段計4區停車格，以及番仔溝公園北側停車灣、信義路段雙側以及信義路45巷雙側等，並暫停番仔溝公園防汛道路周圍暨道路雙側路邊停車格位收費管理。

工務處表示，除完成汛期例行整備，17台抽水機預佈就位，並整備4台機組隨時供緊急調派使用，後湖及湖內2座抽水站、5處車行、9處人行地下道機房設備已完成保養測試，人員待命進駐。

後湖抽水站備妥1000包太空包、4700包沙包，已將沙包送達東、西區公所暫置場所供市民取用，已有2816包沙包被索取，後續會視民眾需要適時增補，並提醒防汛沙包可重複使用，民眾若已無使用需求，可自行保管或送回原發放單位，或配合清潔隊時間及地點回收，切勿隨意丟棄，以免阻礙水流影響通洪而受罰。