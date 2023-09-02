海葵颱風朝台灣靠近，氣象局上午發布陸上警報，預判颱風可能明天從花東地區登陸，全台都在暴風圈籠罩範圍，交通部航港局指出，今有11航線、計45航次停航，所有綠島與蘭嶼的船班全部取消。台鐵局則宣布，今日全線列車仍正常行駛。

航港局呼籲民眾，颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。今日全部停航的航線有基隆－馬祖、馬祖福澳－福州琅岐、北竿白沙－福州黃岐、南竿－莒光、南竿－東引、金門－石井、富岡－綠島、富岡－蘭嶼、後壁湖－蘭嶼。

部分停航則有南竿－北竿（停航4航次，開航18航次）、鹽埔－小琉球（停航7航次，開航8航次）。

民用航空局統計，受海葵颱風影響，今日截至上午10時，國內線取消18次；國際暨兩岸航線取消28架次、延誤4架次

台鐵局宣布，西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）、東部幹線（樹林=花蓮=台東間）正常行駛、南迴線（枋寮=台東間），以及平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線，今日晚間12時前均正常行駛。