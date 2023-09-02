【全程字幕】民眾黨地方幹部黑歷史被掀 柯文哲曝「1內幕」反轟：怎麼樣都乾淨多了 @ChinaTimes ​

民眾黨台南市黨部、雲林縣黨部遭爆分別有幹部曾涉開應召站、疑有暴力相關紀錄。對此，民眾黨主席、總統參選人柯文哲回應，他曾查過黨內規章，民眾黨區域主任以上職位（被判刑）5年以內、1年以上都不行擔任，但反向思考，也趁機研究是否規章可變更嚴格。

柯文哲表示，他查過民眾黨相關規章，黨職區域主任以上職位，（若被判刑）5年以內、1年以上都不行擔任，所以很多1年以內或年代久遠超過5年的，他就請祕書說，要收集社會各界的批評，大家用最嚴格標準檢視他們，不如反向思考，趁機研究相關制度是否要變更嚴格，被批評就改善，但還是自信比藍綠兩黨乾淨。

另針對副總統賴清德到頂泰山巖參拜，頂泰山巖副董事長王祈函預祝他當選總統，因王祈函為民眾黨立委邱臣遠的母親，引起關注。柯文哲回應，擔任廟宇的主持人都是「人人好」，要嘛就不要讓對方來，來了若擺臉色會很奇怪，這是人之常情，很正常。