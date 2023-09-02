國民黨1日揭露，民進黨新北市黨部主委、立委參選人何博文淡大碩士論文嚴重抄襲，相似度高達58％；何博文立刻反酸國民黨為搶救立委洪孟楷選情出奧步；賴清德昨也大讚何博文有決心。國民黨主席朱立倫2日暗酸行政院副院長鄭文燦，就算抄襲被台大取消論文也可以當高官，「硬凹到底就是民進黨。」

國民黨指控何博文2004年淡江大學碩士論文抄襲1993年文化大學畢業的張淳翔。何博文強調經快刀系統比對，論文相似度僅14.66％。媒體人黃揚明在臉書貼出對比圖，進一步質疑，何論文研究方法，寫到資料來源來自「國立中央圖書館」，但國立中央圖書館早在1996年就改成「國家圖書館」了，「何博文怎麼沒發現？」

朱立倫今中午出席中華民國各界人民團體慶祝軍人節大會，會前受訪被問及何博文涉論文抄襲，賴清德還力挺何博文是「有決心的人」，朱大嘆，民進黨從下到上，或從上到下，甚至行政院最高層也一樣，都還是力挺到底，且就算被台大取消論文也可以當高官（指鄭文燦），就算被大家抓到，連論文裡面的中央圖書館都已經變成國家圖書館，還是照抄，就是硬凹到底，這就是民進黨。