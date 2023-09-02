俄羅斯國防部今天表示，俄羅斯摧毀了3艘瞄準克里米亞大橋進行恐攻的烏克蘭海軍無人艇。

綜合路透社與法新社報導，俄羅斯國防部在社群媒體平台Telegram上表示，「9月1日晚上11點15分左右，基輔政權試圖用1艘半載無人艇發動恐怖攻擊」，此艇「在黑海沿岸被及時發現並予以摧毀」。

俄羅斯國防部後來又在同一平台表示：「2日凌晨2時20分左右，基輔政權派往克里米亞大橋實施恐怖攻擊的第3艘半潛式無人艇在黑海被擊毀。」

據稱，有1艘無人艇是昨天被毀，另外2艘是於今天凌晨遭摧毀。

烏克蘭已表明計劃奪回克里米亞，曾多次瞄準連接克里米亞和俄羅斯大陸的戰略通道－克里米亞大橋（Crimea bridge）。

克里米亞於2014年遭俄羅斯吞併，在俄羅斯對烏克蘭的戰事中一直是烏克蘭的攻擊目標，最近更是遭到猛烈而頻繁的攻擊。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1120902