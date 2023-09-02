美國政府近日證實，將再提供我國8000萬美元(約台幣25.5億元)的無償軍事融資。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，這是拜登總統繼上次動用總統授權(PDA)，提供3.45億美元無償軍援後，再度提供我國軍事援助，這也是第一次對我提供FMF(外國軍事融資)，拜登政府1個月內3度對台提供共9億2500萬美元的軍援及軍售，是否代表兩岸風險急升？

邱臣遠表示，這次軍援主要是支援拜登7月28日動用PDA，提供我國3.45億美元軍援的「防衛物資與服務及軍事訓練和教育」等，用於強化台灣防衛能力，進一步落實《台灣增強韌性法案》(TERA)。

邱臣遠指出，他樂見支持美方提供台灣軍購或軍事融資，但這同時也一個非常嚴肅的課題，是否代表台海危機可能確實存在，美國正在為明年台灣總統選舉結果，可能引發的軍事緊張提前準備？美國前國安顧問歐布萊恩就警告，中國大陸可能在2年內攻台，美國必須協助台灣儘快強化軍備。

邱臣遠說，美國在台灣大選之前，先後動用PDA和FMF軍援台灣，本身就兼具軍事與政治意涵，雖有平衡兩岸軍力失衡與維持區域和平穩定的用意，但因FMF通常只對「國家」提供，因此也勢必挑戰中共政治神經，再加強對我文攻武嚇。

邱臣遠認為，提升防衛能力與備戰決心是國防部不可懈怠的任務，但是政府不能只沉溺在台美關係的強化，更應該要展現維持兩岸和平穩定的能力與彈性作為，儘速恢復兩岸交流對談，維持「台灣自主，兩岸和平」。同時國防部應避免美軍事融資影響國防自主，積極向美溝通我國需要的軍備明細，才能確實提升台灣防衛能力。